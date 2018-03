Ulstein avviser krav

Ulstein kommune avviser at prosjekteringsgruppa for Ulstein Arena har krav på betaling ut over det avtalte budsjettet. Det skriv kommunen i ei pressemelding. I februar blei kommunen stemna av prosjekteringsgruppa «Next Level» på grunn av ein tvist om storleiken på rådgjevingshonorar knytt til arbeidet med Ulstein Arena. Gruppa hadde ansvaret for detaljprosjekteringa og prosjektoppfølginga då Ulstein Arena vart bygd. No har kommunen kommune sendt sitt tilsvar og motkrav til Sunnmøre tingrett mot gruppa som overstig deira honorarkrav.