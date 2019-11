Ulstein Arena vant pris

Ulstein Arena vant onsdag Norsk Lyspris 2019 i kategorien «Beste spesialdesignet produkt til prosjekt». Det skriver organisasjonen Lyskultur i ei pressemelding. I juryens begrunnelse står det at Ulsteinbadet gir en umiddelbar følelse «av å komme inn i et varmt rom hvor det handler om terapi og velvære». De skriver også at man har lyktes emd å tilpasse armatur for formålet og skape et nytt produkt som passer perfekt for svømmehallen». ECT AS sto for lysdesignet og selskapet Luminator var leverandører.