Ulovlig med dronebruk under kongebesøk

Møre og Romsdal politidistrikt ber om at all dronebruk, både privat og kommersiell, blir stoppet i forbindelse med arrangementene under kongeparets besøk i fylket denne uka.

De viser til regelverket som gjelder for bruk av droner i eller i nærheten av folkemengder, og skriver i en pressemelding at man kan bli straffa for å bryte det.