Ulovleg køyring med snøscooter

To personar er melde til politiet for ulovleg køyring med snøscooter i Rindal. Dei to hadde ikkje gyldig førarkort. Det var politiet i Møre og Romsdal og Statens Naturoppsyn som i dag hadde kontrollar i Romundstadbygda i Rindal.