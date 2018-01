Ulovleg innførsel av hasj

I dag starta rettssaka mot ein moldemann i 20-åra som er tiltalt for ulovleg innførsel av over tre kilo hasj frå Canada. Ifølge tiltalen skal han ha fått stoffet tilsendt i namnet til andre, og så sjølv henta det ut. Han er også sikta for bruk og sal av hasj. Det er sett av to dagar til saka.