Ullensvang i moloen på Hareid

Bilferja Ullensvang kjørte like over klokka 06 inn i moloen ved ferjekaia på Hareid. Ingen skal ha blitt skadd i sammenstøttet som skjedde rett etter at ferja la fra kai. Passasjer Arne Christian Jensen sier til NRK at han merket at ferja startet å bakke rett før den stoppet i steinmoloen