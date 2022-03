Ukrainske asylsøkere kan registrere seg flere steder

På grunn av mengden av ukrainske flyktninger i Europa, sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i landet. – Politiet vil i første omgang registrere asylsøkere på flere steder i åtte politidistrikter – Agder, Sørvest, Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Politiet vil trenge noe tid for å forberede dette. Derfor vil registreringen vil være klar fra onsdag 16. mars klokka 8, opplyser justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). I Møre og Romsdal blir det registrering ved politistasjonene i Ålesund og Kristiansund.