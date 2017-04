Uklart når Bamba er tilbake

Etter ei MR-undersøking kunne lege Per Olav Kvalvåg måndag ettermiddag slå fast at KBK-spissen berre har fått ein kraftig smell, skriv Tidens Krav.

Bamba, som scora 20 mål då Kristiansund rykka opp i fjor, er likevel framleis på krykker. Under KBK-treninga måndag var spissen lett nedfor.

– Det er så kjipt, for eg trena så hardt i vinter for å bli klar til sesongstart, for så å bli sparka i den første kampen. Det er ei kjip kjensle, seier Bamba til NRK.

Det var i sluttminutta i 0-1-tapet mot Molde laurdag at Bamba blei stempla på leggen av ein Molde-spelar.

– Vi har ein brei stall

Det er uklart kor lenge Bamba blir ute, men han må i alle fall stå over bortekampen mot Odd onsdag. Trenar Christian Michelsen tek det heile med stoisk ro.

– Fordelen med KBK er at vi har ein brei stall. Det er mange som kjem til å spele i år, fleire kjem til å få moglegheita allereie på onsdag, seier Michelsen.

– Men han er ein veldig viktig spelar for dykk?

– Ja, men igjen, vi har mange gode fotballspelarar i troppen her, så ingen er så viktige at kollektivet blir svekka.