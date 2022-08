Uklart kva som var årsaka

Vegen er no opna igjen etter trafikkulykka på E39 ved Fuglset i Molde tidlegare i dag. Dei tre bilane som var involvert i ulykka er fjerna frå staden. – Alle som var i bilane skal vere oppegåande. Vi skal no snakke med dei involverte og eventuelle vitne for å finne årsaka til ulykka, seier Roar Fylling, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.