Ukjent omfang på personskade

Trafikkulykka i Liadal i Ørsta skal ha skjedd like under Liadalsnipa. Ein bil skal ha køyrt i ein tilhengar og deretter treft ein bil i motgåande køyrefelt. Det skal vere snakk om personskade, men omfanget er framleis ukjent, seier operasjonsleiar i politiet, Per Åge Ferstad. Trafikken skal flyte forbi på staden.