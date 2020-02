Ukjent brannårsak

Politiet har avsluttet etterforskningen uten å finne årsaken til dødsbrannen i Gjemnes 27. desember i fjor. En eldre kvinne omkom i brannen, mens en eldre mann berget seg ut. Undersøkelser på branntomta har vist at huset var for utbrent til at politiet kunne konkludere med noen brannårsak.