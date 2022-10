Uhell i samband med utrykningsopplæring

Uhellet ved Digerneset/Skinstadreset på E39 skjedde i samband med øving med utrykningskøyretøy. To bilar hadde stoppa opp for utrykningskøyretøyet, medan siste bil som var involvert køyrde inn i dei to andre. Det var helse som dreiv med opplæring. Politiet opprettar sak etter hendinga.