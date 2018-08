Uheldig å skifte ut Dale

I dag blei det kjent at Bård Hoksrud truleg tek over etter Jon Georg Dale som landbruksminister, medan Dale blir ny samferdselsminister. Fylkesleiar i bondelaget, Oddvar Mikkelsen, synest det er uheldig å skifte ut ein som no har fått god kjennskap til bondenæringa. Mikkelsen seier vidare at han veit lite om Hoksrud sin kunnskap om landbruk, men inviterer han gjerne til Møre og Romsdal for å lære meir om fylket.