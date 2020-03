Uforsvarleg helsehjelp

Helse Møre og Romsdal får kritikk for å ha gitt uforsvarleg helsehjelp etter at ein mann døydde av kreft. Mannen hadde ein sjeldan krefttype, og fylkeslegen slår fast at han burde vore vist vidare til eit større sjukehus med meir ekspertise. I konklusjonen til fylkeslegen kjem det fram at legane ved Ålesund sjukehus ikkje forsto resultata av prøvene dei tok, og at dette førte til forseinka diagnose.