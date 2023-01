Uenighet om Nato-standpunkt

Natospørsmålet blir en av de store sakene på SV sitt landsmøte i mars.

Historisk har SV alltid jobber for at Norge skal melde seg ut av NATO. Men i landsstyret var det flertall 22 mot 14 for å droppe kravet om utmeldelse.

Marit Aklestad som er nestleder i Møre og Romsdal SV, stemte med flertallet. Men hun mener det ikke er noen dramatikk i dette.

– Vi vil fortsatt ha kritiske bemerkninger til Nato, men så ser vi jo at verden står i en utfordrende situasjon med krig i Europa, sier Aklestad.

SV-veteran og fylkesleder i Møre og Romsdal SV, Bjørn Jacobsen, mener SV sitt historiske Nato-standpunkt fortsatt står seg.

Jacobsen tilhørte mindretallet som vil beholde kravet om utmeldelse. – Det handler om å bli kvitt atomvåpen og at vi må jobbe for fred og nedrustning, sier Jacobsen