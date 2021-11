Uenige om beklagelse

Etter to runder med tap har Molde Fotballklubb mest sannsynlig rotet bort sjansen til å ta seriegull. Etter at MFK tapte med seks mål mot Strømsgodset sist søndag gikk klubben ut og beklaget med et brev til supporterne. Der sto det blant annet at folk har rett til å kreve hoder servert på fat, men treneren og spillerne er ikke spesielt fornøyd med brevet. – Det var vel slik at de følte et behov for å si noe ord, sier trener Erling Moe. Administrerende direktør i Molde Fotballklubb Ole Erik Stavrum (bildet) sier Moe nok hadde formulert seg annerledes. – Og spillergruppa er litt uenig med meg i den fremstillingen, så det er en avgjørelse jeg tok og som jeg står for, sier Stavrum.