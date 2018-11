Uendra straff for overgrepsdømt

Lagmannsretten held fast på ni års fengsel for ein hordalandsmann i 30-åra som lurte ti jenter ned i 11-årsalderen til å kle av seg framfor kamera. Mannen blei tidlegare i år dømd til fengsel i ni år, og lagmannsretten konkluderer med det same. Mannen har etter kvart vedgått nettovergrepa, men er frikjend for påstanden om at han skal ha forgripe seg mot ei seks år gamal sunnmørsjente. Aktor la ned påstand om ti års fengsel.