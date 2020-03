Uendra status

Status for koronapasientar i Helse Møre og Romsdal er så langt uforandra i forhold til i går. Ved Ålesund sjukehus er det 1 innlagd koronapasient. Tilstanden til pasienten er etter forholda god. Ved Kristiansund sjukehus er det 3 innlagde. Tilstanden til to av pasientane er etter forholda god. Tilstanden til den tredje pasienten er alvorleg, men stabil. Ved Molde sjukehus er det 2 innlagde koronapasientar. Tilstanden for pasientane er alvorleg, men stabil. Volda sjukehus har 1 innlagd koronapasient. Tilstanden for pasienten er alvorleg, men stabil.