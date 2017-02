UEFA deler ut millionbeløp til norske fotballklubber

Molde får hele 367.303 euro for å la sine spillere representere sine respektive landslag i EM- og EM-kvalifiseringen. Det vil si rundt 3,4 millioner kroner. Island-veteranen Eidur Gudjohnsens EM-sluttspill sørget for et pent beløp til Molde.

Også Bodø/Glimt kommer pent ut av fordelingen. De får tilkjent 206.316 euro, som tilsvarer rundt 1,9 millioner inn i en slunken nedrykkskasse. Bodø-klubben tjente dermed særdeles godt på at Hannes Halldorsson imponerte under sommerens EM-sluttspill.

RBK uten EM-spillere

Rosenborg er nummer tre på pengeoversikten. 123.557 euro sendes til Trondheim, noe som tilsvarer rundt 1,1 millioner kroner. Trønderne hadde imidlertid ingen spillere i EM, men tjente godt på sine norske landslagsspillere i tillegg til Holmar Eyjfolfsson, som ikke nådde opp i den endelige EM-troppen til Island.

Islands tredjekeeper Ingvar Jónsson representerer Sandefjord, og han alene fører den nyopprykkede klubben opp på en fjerdeplass på pengelisten (ca 760.000 kroner), Viking (ca 730.00), Odd (725.000) og Levanger (400.000) følger deretter. Totalt fordeles rundt 11 millioner kroner (1,211 millioner euro) til de 17 norske klubbene som får utbetalt penger fra UEFA i disse dager.

Lagerbäck-suksess ga mer penger

Det europeiske fotballforbundet øker naturligvis potten dersom lagene kommer seg til sluttspillet. Da starter taksameteret 14 dager før turneringen starter og varer til dagen etter at landslaget er slått ut av mesterskapet. Derfor kommer klubber som Molde, Bodø/Glimt og Sandefjord gunstig ut av utregningen ettersom Island, ledet av Norges nye landslagssjef Lars Lagerbäck, kom seg helt til kvartfinalen i sommerens EM-sluttspill.

Totalt 641 klubber får en påskjønnelse for spill for europeiske landslag i disse dager.