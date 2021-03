Nyheten kommer noen måneder etter at familien klaget på vedtaket UDI gjorde i desember. Da fikk Sitel beskjed om at hun måtte forlate Norge på grunn av at myndighetene mente passet hennes er forfalsket.

– Vi er veldig glade i dag, sier trebarnsmoren.

Datteren Winta Amanuel kunne ikke tro det da hun fikk beskjeden. Hun gråt da hun fikk se vedtaket.

– Jeg var sjokkert og det skjedde så fort, men det er så positivt, sier Winta.

Mener fortsatt at passet er forfalsket

I vedtaket fra UDI, som familien fikk mandag, får Sitel dermed en midlertidig oppholdstillatelse i tre år, som kan fornyes. De ber henne samtidig legge fram et nytt pass.

UDI har konkludert med at Sitels identitet vurderes å være sannsynliggjort, men de mener at passet har blitt manipulert etter at det ble utstedt av eritreiske myndigheter. I vedtaket står blant annet:

«Dokumentundersøkelsen viser til at passet er sydd sammen med en tråd som ikke er originaltråden. Dette tyder på at passet er sprettet opp og sydd sammen igjen, Stemplene på side 10 i passet er printet inn på sidene i passet og er ikke stemplet inn slik som gjøres ved grensepasseringer»

Med oppholdstillatelsen kan Sitel jobbe og leve som vanlig fram til hun må søke om fornyelse.

En seier for familien

Familien er takknemlig for at UDI snudde, men står fortsatt på at passet er ekte. De vil fortsette å kjempe for å bevise det.

– Vi har vunnet, men kampen er ikke helt over, sier ektemannen Amanuel.

Nå skal de gjenoppbygge livene sine igjen, forteller familiefaren.

– Livene våre var helt ødelagt, så nå må vi bare prøve å bygge opp familien og livet vårt på nytt. Vi har ikke hatt så mye tid på å tenke på hva som skal skje framover, men vi har måtte tenkt på hva som skal skje i dag.