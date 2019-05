Ubetalte fartsbøter

Under ein trafikkontroll på Ørskogfjellet i dag fekk 6 utanlandske køyretøy forenkla førelegg fordi dei ikkje hadde betalt fartsbøter frå automatisk trafikkontroll. 10 bilførarar må betale gebyr fordi dei ikkje hadde med seg førarkortet under køyring. Åtte tunge køyretøy fekk mangellappar og fire av dei fekk ikkje køyre vidare. Éin førar av eit tungt køyretøy hadde brote reglane for pliktmessig fråhald.