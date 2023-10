Uber startar opp i Ålesund

Frå og med i dag blir mobiltenesta Uber X tilgjengeleg for reisande i Ålesund. Dermed kan folk i Ålesund no bruke Uber til å kome seg rundt. Lanseringa skjer først i samarbeid med Isdalen Taxi. UberX tilbyr reiser for inntil fire passasjerar, opplyser selskapet.