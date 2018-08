Ubalanse i marknaden

I sommar har det vore så mange forsyningsskip og ankerhandteringsskip i Nordsjøen at prisane og lønsemda har vore låg. Meklar Gøran Røstad i meklarfirmaet Westshore i Kristiansand trur 40 skip må i opplag for å skape balanse i marknaden. Njål Sævik i reiarlaget Havila seier at det i sommar kom fleire skip frå andre regionar inn i marknaden i Nordsjøen, slik at lønsemda blei dårlegare enn venta.