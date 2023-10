Uavgjort på Høddvoll

Resultatet mellom Hødd og Sogndal ble 2-2. Målene for Hødd var det Kjetil Tøsse og Alfred Scriven som sørget for. Bortelaget tok føringen to ganger, men Hødd utlignet kjapt begge gangene. Hjemmelaget spilte godt og skapte mange sjanser, men måtte likevel nøye seg med poengdeling.

Etter lørdagens kamp er Hødd på 15.-plass på tabellen med 26 poeng. I neste runde møter Hødd Raufoss.