Uavgjort mellom Hødd og Åsane

Det endar med poengdeling på Høddvoll. Det var ein tett og jamn kamp der Åsane hadde mest ball medan Hødd låg djupe og kompakte bakover og satsa på dødballar og overgongar. Heimelaget tok leiinga i det 10. minutt etter at Sundnes stanga inn eit presis hjørnespark frå Kallevåg. Åsane responderte derimot like etterpå, då Ndiaye utnytta ein grov miss av ein Hødd-spelar og scora sikkert mot Andersen. Etter dette var det få sjansar å spore hjå begge lag. Hødd klatrar opp til ein tredjeplass, med fleire lag som berre har spelt to kampar.