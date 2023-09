Uavgjort mellom Aalesund og Stabæk

Kampen mellom Aalesund og Stabæk endte 1-1 på Color Line stadion i kveld.

Det var Aalesund som kom best ut fra startblokkene da Erlend Segberg banket vertene i ledelsen etter 16 minutter. Scoringen kom etter at Isak Pettersson måtte gi retur på et skudd fra Martin Ramsland, som Markus Karlsbakk plukket opp og sendte videre til målscorer Segberg.

Vertene fikk imidlertid ikke med seg ledelsen inn til pause da Kaloyan Kostadinov fyrte av en kanonkule i krysset fra innenfor 16-meteren, rett før dommeren skulle blåse av omgangen. Det ble kampens siste mål.