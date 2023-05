Uavgjort mellom Aalesund og Haugesund

Kampen mellom Aalesund og Haugesund endte 0-0. – Det føles definitivt ut som Aalesund kaster bort en seier. Her har de skapt nok sjanser til å score mål, men symptomatisk for et bunnlag i motgang, så vil ikke ballen i mål, oppsummerer kommentator Lars Kristian Austnes.