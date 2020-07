Uavgjort i toppoppgjøret

Patrick Berg blåser frisparket i nettmaskene fra drøyt 28-29 meter. Berg tar lang tilfart og tar sikte på å blåse ballen i retning Molde-buret. Berg skyter med dupp i keeperhjørnet. Linde har tatt et steg til venstre og settes nok litt ut både grunnet solen og duppen like foran hanskene, og kan dermed lite gjøre. Berg har utliknet og vi er like langt på Aspmyra! 1-1!