Uavgjort i toppoppgjer

Toppkampen mellom Molde og Brann endte uavgjort, 1-1. Brann sin Ruben Yttergård Jenssen scora første målet etter at Fredrik Aursnes bomma på sitt straffespark for Molde. Leke James scora til slutt frå straffemerket for Molde etter 84 minutt.