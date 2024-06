Uavgjort for Molde

Molde og Viking har levert i snitt mer enn fem mål per kamp de siste syv oppgjørene, og de var nære ved å opprettholde snittet også i ettermiddag. Kampen ender med fire mål, to til hvert av lagene. Fredrik Gulbrandsen sendte vertene i ledelsen allerede før ti minutter var spilt, men etter 20 minutter spilte marginene på lag med Viking. Zlatko Tripic skjøt et innlegg via stolpen og inn i beina til en uheldig Isak Helstad Amundsen, som utliknet til 1–1 med et smått absurd selvmål. Etter pause gikk Viking ut i hundre og skaffet seg en tidlig ledelse, da et hodestøt fra Patrick Yazbek gikk via tverrligger, bakhodet på debutant Sean McDermott og inn i mål. Kampens andre selvmål fra hjemmelaget! Molde styrte det meste av banespillet de siste 20–25 minuttene, og fikk en fortjent utlikning da Kristian Eriksen løp gjennom Viking-forsvaret og lobbet inn 2–2 et kvarter før slutt. Fem minutter senere trodde Aaron Samuel han hadde fullført snuoperasjonen i Molde sin favør, da han plukket opp ballen i kjølvannet av Patrik Gunnarsson sin klønete involvering ute på 25 meter og satte inn 3-2, men islendingen i Viking-buret ble reddet av VAR-dommerne, som kunne avsløre at målscoreren hadde vært i offside.