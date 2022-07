Uavgjort for Molde

Trass i fleire gode sjansar blei det ingen mål i kampen mellom Molde og HamKam. Dermed er Molde si seiersrekke på seks kampar no broten. For romsdalingane betyr det at det no er fire poeng opp til serieleiar Lillestrøm, men dei har ein kamp til gode.