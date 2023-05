Uavgjort for både Hødd og KBK

Både Hødd og Kristiansund sine kampar i Obosligaen sundag gjekk til overtid.

Ulsteinviklaget putta første målet i første omgang og låg heilt til slutten an til å vinne. Fredrikstad utlikna tre minutt på overtid då høddspelar Sander Sundnes skåra sjølvmål, og kampen enda 1–1.

KBK tok leiinga i starten av andre omgang då Moses Mawa sette ballen i nettet etter eit hjørnespark. Jerv utlikna 20 minutt seinare. Trass fleire store sjansar for grimstadlaget greidde Kristiansund forsvare seg, og kampen enda 1–1.

Neste kamp for Hødd i Obosligaen er 29. mai borte mot Jerv. For KBK er det mot Skeid same dag på heimebane.

KBK ligg på topp på tabellen, men Sogndal og Ranheim har like mange poeng. Hødd ligg på ein 8.-plass.