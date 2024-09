Kampen mellom AaFK Fortuna og Kil/Hemne enda uavgjort. Kil/Hemne fekk eit straffespark i første omgang, som gav dei leiinga. Etter 70 minutt skåra Guro Hammer Røn for AaFK Fortuna. No ventar det gruppespel for å gå vidare til Toppserien.