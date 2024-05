Uavgjort for AaFK Fortuna

AaFK Fortuna spelte 1–1 mot Avaldsnes i dagens fotballkamp på Color Line Stadion. Laura Gashi scora for AaFK Fortuna etter berre sju spelte minutt. Men 70 minutt ut i kampen scora Solfrid Hetleflåt Bråthen for Avaldsnes. Det blei også sluttresultatet og dermed blei det poengdeling for AaFK Fortuna.

Kampen i 1. divisjon for kvinner skulle eigentleg bli spelt i mars, men var utsett på grunn av store snømengder på Austlandet som gjorde at Avaldsnes ikkje kom seg frå Oslo til Ålesund.

AaFK Fortuna ligg no på ein 2. plass på tabellen i 1. divisjon.