Uavgjort for AaFK

I ein treningskamp i fotball på Koteng Arena i Trondheim i ettermiddag mellom Rosenborg og Aalesund vart resultatet 1-1.

Kampen vert spelt på vanskelege forhold på kunstgraset med snø, vind og slaps. Målscorar for RBK var Stefano Vecchia, for AaFK scora Jeppe Moe like før slutt.