Uavgjort for Aafk

Aalesunds Fotballklubb spilte borte mot Jerv onsdag kveld, og reiser hjem med ett poeng i bagasjen etter at kampen endte 2 - 2. Kristoffer Barmen skårte begge målene for Aafk, som nå ligger på andreplassen på tabellen for førstedivisjon.