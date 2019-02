Uaktuelt for kommunen å betale

Det er ikkje aktuelt for kommunen å betale noko for vedlikehaldet av turistattraksjonen Fjellstua.

Ålesundsordførar Eva Vinje Aurdal, seier kommunen ikkje har pengar til slike formål. Det har skapt stort engasjement at eigarane vil ta betalt for at folk skal få kome inn på terassen frå 1. mai.

Skeptikarane fryktar at tilreisande vil bruke terrenget rundt som toalett, og meiner kommunen må på banen.