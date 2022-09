Tyvegodset er kommet til rette

Tyvegodset fra det grove tyveriet hos en Urmaker i Molde er kommet til rette, melder politiet.

De to mennene, som er siktet for grovt tyveri og bilbrukstyveri natt til mandag er varetektsfengslet i fire uker. Politiet leita med store styrker etter de to som stakk av. De er i tillegg siktet for brudd på vegtrafikkloven etter å ha kjørt 134 kilometer i timen i en 60-sone.