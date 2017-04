Tysk tv med program om Espås-saken

Den tyske tv-kanalen ZDF skal ifølge Sunnmørsposten lage et program om Trude Espås-saken. Det er 20 år siden Trude Espås ble funnet drept i Geiranger, og drapssaken er fortsatt uløst. Den tyske tv-kanalen har i flere år hatt et program der de tar opp uløste krimsaker. Politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt sier at dette kan hjelpe etterforskningen. – Kanskje noen i Tyskland har bilder fra Geiranger som vi ikke har sett, sier Skovly til avisa.