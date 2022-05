Rettssaka mot mannen startar i dag, tysdag.

Det var brutalt det som skjedde i heimen til Helen Luel Asefaw i halv to tida natt til 24. november i fjor. Ifølgje tiltalen bana mannen, som ho var gift med, seg veg inn på soverommet hennar, valdtok og drap henne med fleire slag med ei vektstong.

Valden var så brutal at rettssaka går for delvis lukka dører når aktor skal legge fram bildebevis frå drapet.

Statsadvokat Inger Myklebust. Foto: Ingrid Telset Heltne / NRK

– Dette er ei svært alvorleg sak. Det er ei kvinne som er drepen og eit barn har mista mor si. I tillegg har det vore eit svært brutalt angrep på ein familie i Molde, seier statsadvokat Inger Myklebust til NRK.

Den tiltalte og den drepne var formelt gift. Men forholdet var slutt nokre månader før drapet.

To forskjellige åstader

Mannen er tiltalt for både valdtekt, drap, forsøk på drap av to personar og kroppsskade på ein tredje. Desse hendingane gjekk føre seg på to stader i same nabolag i Molde, truleg innanfor eit kort tidsrom.

Rett etter valdtekta og drapet på ektefellen sin drog han til huset der ein familie som er i slekt med den drepne kvinna bur. Med vektstonga knuste han seg veg gjennom ei verandadør. Ifølgje tiltalen ville han ta livet av den vaksne mannen i huset. Ein 17-årig son prøve å avverje dette, og blei livstrugande skadd.

Gjerningsmannen er tiltalt for drapsforsøk mot begge desse to. I tillegg er han tiltalt for kroppsskade mot den tredje personen som til slutt klarte å overmanne gjerningsmannen.

Mannen står tiltalt for hendingar på to forskjellige stader i Molde. Drapet skjedde i Rypeveien og drapsforsøk på to personar og kroppsskade på ein tredje person skjedde i Boråsveien. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Nektar straffskuld

Det er sett av heile 11 dagar til rettssaka. Ei av årsakene er at både den tiltalte og fleire av vitna skal avgje forklaring og følgje med i rettssaka med hjelp av tolk. Det er også kalla inn eit tjuetals vitne, både folk som har sett og vore involvert i deler av handlingane, folk som har observert og fleire etterforskarar, ambulansepersonell og rettsmedisinar.

Forsvarar Roy Peder Klulblik. Foto: Synnøve Hole / NRK

Når rettssaka startar kjem den tiltalte etter alt å døme til å nekte straffskuld.

– Han har sagt at han ikkje hugsar noko av det som hende, verken på bustaden til Helen Luel Asaw eller hos den andre familien. Sidan han ikkje hugsar noko kan han eller ikkje vedgå straffskuld, seier forsvarar Roy Peder Kulblik.

– Men, har han noko forståing av korleis han er knytt til saka?

– Ja. Han har fått sjå bevis som knyter han til begge stadene. Han har blitt forferda over det han har sett. Han har sett bilete og dei er grufulle, seier Kulblik.

Rettssaka skal etter planen avsluttast onsdag 25. mai.