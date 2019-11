Tysdag kjem skatteoppgjeret

Skatteoppgjeret for 207 428 i Møre og Romsdal er no klart. 161 916 lønnstakarar, pensjonistar og personleg næringsdrivande i Møre og Romsdal fekk betalt tilbake skatt på til saman 2 milliardar kroner i skatteoppgjeret i år. 34 759 betalte restskatt på til saman 907 millionar kroner. For dei som fekk skatt til gode var snittbeløpet 12 898 kroner, mens snittbeløpet for dei som fekk restskatt var 26 103 kroner. Det viser tal frå Skatteetaten. Skattelistene blir tilgjengelige 5. november.