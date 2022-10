Tydelig tale under stortingshøring



Kommunedirektøren i Ålesund, Steven Hasseldal, var svært tydelig overfor Stortingets kommunalkomite i dag på hva som kan bli konsekvensene dersom kostnadene med en skilsmisse mellom Ålesund og Haram ikke blir dekket.

Kommunalkomiteen hadde kalt inn til høring. Regjeringa har satt av 200 millioner kroner til deling av tre fylker og Ålesund. Ålesund kommune mener delinga av Ålesund og Haram alene koster 237 millioner kroner.

Hasseldal viste til at dagens Ålesund har store økonomiske utfordringer, og han sa at Ålesund og Haram risikerer å buklande som to Robek-kommuner dersom disse kostnadene ikke blir dekt.

Varaordfører Vebjørn Krogsæther (Sp) sa at Stortinget er nødt til øke rammene for dekkinga av kostnadene ved å dele Ålesund og Haram.