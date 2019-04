Tviler på PSG-reprise

David Moyes roser Ole Gunnar Solskjær kraftig, men mot Lionel Messi tror Manchester United-forgjengeren Champions League-toget stopper for nordmannen. – Jeg reiste til Frankrike og så Lyon-Barcelona. Det endte 0-0, men Barcelona var fantastisk med over 20 skudd mot mål. Jeg ventet meg å se en aldrende Lionel Messi som ikke betydde så mye for laget. I stedet var det en forbedret Messi i en meget sentral rolle. Derfor tror jeg United får det meget, meget tøft mot Barcelona over to kamper, sier Moyes til BBC Radios Sportsweek. Barcelona-kampene går 10. (Old Trafford) og 16. (Camp Nou) april.