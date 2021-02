Tviler på at sesongen fullføres

Regjeringa varslet fredag at de ikke åpner for idrett for voksne. Molde Håndballklubb fikk beskjeden underveis i dagens trening, og både trener og spillere tviler på at sesongen vil bli spilt ferdig. Sherin Obaidli sier stemningen på laget er god, men at usikkerheten går utover motivasjonen.