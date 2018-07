Tvilar på varmerekord

Meteorolog Lars Andreas Selberg ved vêrvarslinga på Vestlandet stiller seg tvilande til at gradestokken kryp over rekorden i Møre og Romsdal på fredag. Varmerekorden er det Brusdalsvatnet i Ålesund som har, med 34 grader i 2014. – Eg trur ikkje den blir slått denne gongen, me det er dei ytre stroka som kan få dei høgaste temperaturane og potensielt få rekordane slått, seier Selberg.