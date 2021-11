Tvekjønna katt vart operert

Den tvekjønna kattungen Pelle i Ålesund som som NRK har omtalt, er no operert. Mona Helen Ystenes fortel at kattungen hadde utvendig kjønnsorgan frå hokatt, men at han var gut innvendig. Etter kastrasjon vart urinrøret flytta, og det er no venta at kattungen blir frisk.