TV2: Båtfører tiltalt for uaktsomt drap

Natt til 22. oktober 2017 kjørte båten fra Vegsund innerst i Borgundfjorden og var på vei til sentrum av Ålesund, da den i stor fart kjørte rett på Tyskholmen.

Ronny Røbekk (47) havnet i sjøen etter sammenstøtet. Han hadde ikke på seg redningsvest og mistet livet.

– Statsadvokaten har tatt ut tiltale på grunn av at båtfører kjørte med manglende lys, hadde for høy fart og var uoppmerksom, forteller politiinspektør Yngve Skovly til NRK.

Det var TV2 som meldte saken først.

Har ikke bevis for promillekjøring

Skovly forteller også at båtfører har ansvaret for at passasjerer har på seg redningsvest, noe Røbekk ikke hadde.

Mannen, som er i midten av 40-årene, har erkjent at det ble brukt alkohol, men det finnes ikke bevis for at den promillen var ulovlig høy.

Advokat Erling Flisnes forsvarer den drapstiltalte sunnmøringen.

– Min klient er gjort kjent med tiltalebeslutningen og vi skal drøfte den nærmere på et senere tidspunkt Foreløpig har han ikke tatt stilling til tiltalen og spørsmålet om straffskyld, sier Flisnes til TV 2.

Skovly forteller NRK at den tiltalte er informert om at de kom til å offentliggjøre tiltalen.

Kritikk av politiet

Politiet fikk tips om ulykken som skjedde like etter midnatt, men rykket ikke ut før neste morgen, da de fikk et nytt tips om en førerløs båt på fjorden.

Spesialenheten for politisaker undersøker nå politiets håndtering av båtulykken.

Politiet har også fått sterk kritikk fra Røbekks foreldre. Foreldrene sa i fjor at de opplevde at politiet hadde sviktet og at de i etterkant har prøvd å tåkelegge hendelsesforløpet med bortforklaringer.