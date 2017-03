TV2: 24-åring tiltalt for kroppskrenkelse på Tobias Hattrem Moa

TV2 skriver onsdag at 24-åringen er nå tiltalt for kroppskrenkelse etter at han slo ned Tobias Hattrem Moa. En hjerneblødning var årsaken til at 21 år gamle Moa døde på Åndalsnes i 2015.

Konklusjonen fra Rettsmedisin var at den umiddelbare dødsårsaken var hjerneblødning utgått fra en karmisdannelse i blodårene i hodet. I rapporten fremkom det at blødningen kan ha oppstått spontant.

Den 24 år gamle mannen fra Rauma hadde da vært siktet for kroppskrenkelse med døden til følge. Etter den foreløpige obduksjonsrapporten frafalt politiet denne siktelsen.

Ble slått på vei hjem

Moa skal ha vært på vei fra en halloweenfest på Rauma kulturhus sammen med den siktede og flere andre da det skjedde en voldsepisode.

Det kom tidlig frem at ingenting tydet på at det hadde vært en slåsskamp mellom Moa og den siktede 24-åringen, men politiet har hele tiden etterforsket saken som en voldshendelse.

Politiet hadde avhørt over 20 vitner i saken.