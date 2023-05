TV 2: To personer siktet for korrupsjon

Politiet i Møre og Romsdal har siktet to personer for grov korrupsjon i forbindelse med eiendomssalg, skriver TV 2.

Avisa skriver at det skal være en større korrupsjonssak relatert til Sunnmøre, og at politiet bekrefter at det er startet etterforskning.

– Saken knytter seg til et eiendomssalg noen år tilbake i tid. Da en er i en tidlig fase av etterforskningen har en ikke ytterligere informasjon å gi om saken nå, skriver politiadvokat Hilde Haugen i Møre og Romsdal politidistrikt i en e-post til TV 2.

Videre skriver avisa at de to personene er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 388, som omhandler grov korrupsjon. Ingen av personene skal være fremstilt for varetektsfengsling.