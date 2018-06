Tussa inn i Istad

Tussa Kraft AS har kjøpt Statkraft sin eierandel på 49 prosent i energiselskapet Istad AS i Molde. De resterende eierandelene i Istad er eid av Molde kommune og Moldekraft AS. Tussa Kraft sitt kjøp av aksjeposten er motivert av et langsiktig ønske om å utvikle en solid energiverkstruktur i Møre og Romsdal, heter det i en pressemelding.